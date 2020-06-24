У ФК "Шахтар" буде новий тренер-португалець

Про це заявив сам Луїш Каштру.

Головний тренер "Шахтаря" Луїша Каштру підтвердив інформацію про те, що його помічник Філіпе Селіккая найближчим часом залишить донецький клуб і продовжить кар'єру в лісабонському "Спортінгу". При цьому, у Каштру з'явиться новий асистент, який також приїде з Португалії.

"Інтерес "Спортинга" до Філіпе Селіккая? Так, це правдиві дані, не варто приховувати. До нього дійсно є інтерес з боку "Спортинга". Я прекрасно розумію амбіції кожного зі своїх асистентів, а вони знають, що можуть їх виявляти. Я хочу дати свободу Філіпе продовжувати свій шлях як тренер.

Тут навіть нема чого обговорювати: потрібно відкрити наші двері, і він піде своїм шляхом. Філіпе знає, що я зовсім не люблю міняти елементи в тренерському штабі. Я люблю стабільність. Але також знаю, що кожен з нас йде до своїх цілей в житті, і потрібно давати місце для цього.

Своєю ініціативою я нічого б не міняв. Хочу сказати, що Філіпе зі мною з тих пір, як ми були в "Шавіші". Після того ми працювали в "Віторії Гімарайнш", а зараз - в "Шахтарі". Всі три роки він був дуже ефективним робочим елементом нашого тренерського штабу і завжди вірно виконував свої функції. А ще це людина з цінностями. Саме цього я завжди шукаю: віддаю перевагу оточувати себе людьми з цінностями.

Його замінить інший професіонал, його колега. Ви запитаєте хто? Ні, зараз я не скажу, але він приїде з Португалії. Сподіваюся, він також буде дуже успішний з нами. І сподіваюся, що Філіпе також буде дуже успішний в клубі такого масштабу, в португальському гранді", - сказав Каштру.