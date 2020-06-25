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Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"

Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
15:28 Сьогодні Телеграф football.ua instagram
"Монако" на своєму офіційному сайті оголосив про розставання з шістьма футболістами. Серед них два футболісти Лестера і один гравець Челсі.

Воротарі Дієго Бенальо і Сейду Сі залишають команду в зв'язку із закінченням контрактів. З аналогічної причини з клубу йде півзахисник Мусса Сілла.

Ще троє гравців повертаються в свої клуби після закінчення терміну оренди. Хавбеки Тьемуе Бакайоко і Адрієн Сілва і нападник Іслам Слімані повернуться до Англії. Француз належить лондонському "Челсі", а португалець і алжирець - "Лестер Сіті".

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Сезон-2019/2020 у Франції був припинений в березні через пандемію коронавірусу, а згодом достроково завершений за рішенням влади. На момент паузи "Монако", набравши 40 очок в 28 турах, займав дев'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1.

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Монако, Футбол.

Автор:

Телеграф
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