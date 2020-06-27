Шахтар зібрав близько п'ять тисяч фанатів на трибунах Олімпійського

Гра пройшла 27 червня.

Прямо зараз «Шахтар» за підтримки своїх уболівальників проводить матч з «Зорею». Так, через карантинні обмеження футбол в Україні поки що проходить при закритих трибунах, але завдяки титульному партнеру клуба Parimatch справжнім фанам це не завадило опинитися на стадіоні і бути ще ближче до команди, ніж раніше.

Вболівальники скористалися унікальною можливістю відчути чемпіонський дух команди завдяки Zoom-трансляції. Кожен охочий в режимі онлайн занурився в атмосферу матчу «Шахтар» - «Зоря», після якого разом з донеччанами відсвяткує довгоочікувану перемогу в Прем'єр-лізі.