Миколенко травмувався, наступний мачт під питанням

Футболіст "Динамо" може не зіграти 4 липня з донецьким Шахтарем.

Український захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко не увійшов до числа футболістів своєї команди, які вирушили до Чернігова на матч з місцевою "Десною" в 28-му турі чемпіонату України.

Після одного з останніх тренувань "Динамо" Миколенко поскаржився на болі в області стегна і виявилося, що футболіст отримав незначне м'язове ушкодження.

За попередніми оцінками, терміни відновлення Миколенка може скласти від одного до двох тижнів.

Це означає, що його участь в матчі наступного туру чемпіонату України проти "Шахтаря", який відбудеться 4-го липня в Києві, знаходиться під питанням.