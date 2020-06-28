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НСК "Олімпійський" відновлює роботу: подробиці

НСК "Олімпійський" відновлює роботу: подробиці
10:27 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
НСК “Олімпійський” відсьогодні повністю відкрита для відвідування громадянами та стає мультиспортивним майданчиком. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді і спорту України.

"28 червня НСК „Олімпійський" перетвориться на відкритий мультиспортивний майданчик. Головна спортивна арена країни об’єднає на своїй території найрізноманітніші види спорту: міні-футбол, баскетбол, волейбол, скандинавська ходьба, самбо, ММА, чирспорт, айкідо, армреслінг, гирьовий спорт, бокс, середньовічний бій, панкратіон і грепплінг", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі охочі також зможуть покататися на роликах, пограти у міні-футбол, баскетбол та настільний теніс.

Пробіг можна влаштувати навколо чаші стадіону.

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"Спортивні активності на НСК — для всіх. Однак важливо, щоб кожен піклувався про власну безпеку — не забувайте про маски та антисептики", — додали в міністерстві.

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Все по темі:

НСК Олимпийский, Футбол, Стадион.

Автор:

Телеграф
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