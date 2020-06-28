НСК "Олімпійський" відновлює роботу: подробиці

"28 червня НСК „Олімпійський" перетвориться на відкритий мультиспортивний майданчик. Головна спортивна арена країни об’єднає на своїй території найрізноманітніші види спорту: міні-футбол, баскетбол, волейбол, скандинавська ходьба, самбо, ММА, чирспорт, айкідо, армреслінг, гирьовий спорт, бокс, середньовічний бій, панкратіон і грепплінг", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі охочі також зможуть покататися на роликах, пограти у міні-футбол, баскетбол та настільний теніс.
Пробіг можна влаштувати навколо чаші стадіону.
"Спортивні активності на НСК — для всіх. Однак важливо, щоб кожен піклувався про власну безпеку — не забувайте про маски та антисептики", — додали в міністерстві.