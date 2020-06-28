НСК "Олімпійський" відновив роботу

"28 червня НСК «Олімпійський» перетвориться на відкритий мультиспортивний майданчик! Головна спортивна арена країни об’єднає на своїй території найрізноманітніші види спорту: мініфутбол, баскетбол, волейбол, скандинавська ходьба, самбо, ММА, чирспорт, айкідо, армреслінг, гирьовий спорт, бокс, середньовічний бій, панкратіон і грепплінг", - йдеться у повідомленні.
Всі охочі також зможуть вільно потренуватися в зоні workout, покататися на роликах, пограти у мініфутбол, баскетбол та настільний теніс. Пробіг можна влаштувати навколо чаші стадіону.
Привести себе у тонус і збадьоритися у неділю зранку допоможе активна руханка із найсильнішою жінкою планети, чотириразовою чемпіонкою світу з Arnold Classic Pro Strongwoman, дворазовою рекордсменкою книги рекордів Гіннесса Ольгою Лящук.
Такі ранкові руханки із зірками спорту на Олімпійському планується проводити щовихідних.
Як відомо, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.