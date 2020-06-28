НСК "Олімпійський" відновив роботу

З 28 червня НСК "Олімпійський" відкриває свою територію для всіх охочих займатися спортом на свіжому повітрі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"28 червня НСК «Олімпійський» перетвориться на відкритий мультиспортивний майданчик! Головна спортивна арена країни об’єднає на своїй території найрізноманітніші види спорту: мініфутбол, баскетбол, волейбол, скандинавська ходьба, самбо, ММА, чирспорт, айкідо, армреслінг, гирьовий спорт, бокс, середньовічний бій, панкратіон і грепплінг", - йдеться у повідомленні.

Всі охочі також зможуть вільно потренуватися в зоні workout, покататися на роликах, пограти у мініфутбол, баскетбол та настільний теніс. Пробіг можна влаштувати навколо чаші стадіону.

Привести себе у тонус і збадьоритися у неділю зранку допоможе активна руханка із найсильнішою жінкою планети, чотириразовою чемпіонкою світу з Arnold Classic Pro Strongwoman, дворазовою рекордсменкою книги рекордів Гіннесса Ольгою Лящук.

Такі ранкові руханки із зірками спорту на Олімпійському планується проводити щовихідних.

Як відомо, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.