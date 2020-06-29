Фенербахче включився в боротьбу за Жерсона Родрігеса

Керівництво стамбульського клубу позитивно оцінює виступи люксембуржца в складі Анкарагюджю, куди той взимку перебрався на правах оренди.
На рахунку Родрігеса вже 5 голів і 2 результативні передачі в 10 матчах турецької Суперліги. Крім Фенербахче, інтерес до Жерсона приписували іншому стамбульському гранду, Галатасараю, а також Монако.
Гравцем Динамо Родрігес став минулого літа, за півроку в складі біло-синіх він забив двічі в 12 матчах. Пізніше нападник був переведений в дубль через проблеми з дисципліною.
У чемпіонаті Туреччини Фенерабхче займає шосте місце після 29 зіграних турів.