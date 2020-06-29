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"Барселона" продала Артура в "Ювентус"

"Барселона" продала Артура в "Ювентус"
20:47 Сьогодні Телеграф sport.ua facebook.com
Каталонський клуб отримає більше 70 мільйонів євро.

«Барселона» на офіційному сайті оголосила про продаж центрального півзахисника Артура в «Ювентус». Гравець перейде в нову команду після завершення поточного сезону.

За бразильського гравця каталонці отримають 72 мільйони євро + 10 мільйонів можливих бонусів.

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23-річний Артур виступає за «Барселону» з 2018 року. Провів 72 матчі і забив 4 голи.

Очікується, що незабаром каталонці оголосять про придбання півзахисника «Ювентуса» Міралема Пьяніча, який раніше пройшов медогляд і домовився про умови контракту.

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Все по темі:

Барселона, Футбол, Ювентус.

Автор:

Телеграф
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