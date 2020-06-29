"Барселона" продала Артура в "Ювентус"

Каталонський клуб отримає більше 70 мільйонів євро.

«Барселона» на офіційному сайті оголосила про продаж центрального півзахисника Артура в «Ювентус». Гравець перейде в нову команду після завершення поточного сезону.

За бразильського гравця каталонці отримають 72 мільйони євро + 10 мільйонів можливих бонусів.

23-річний Артур виступає за «Барселону» з 2018 року. Провів 72 матчі і забив 4 голи.

Очікується, що незабаром каталонці оголосять про придбання півзахисника «Ювентуса» Міралема Пьяніча, який раніше пройшов медогляд і домовився про умови контракту.