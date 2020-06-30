Трансферний ринок: Челсі може підписати хавбека МЮ

Керівництво Синіх вже веде переговорний процес з Ейнджелом Гомесом.

Челсі зацікавлений у 19-річного півзахисника Манчестер Юнайтед Ейнджела Гомеса. За інформацією джерела, хавбек відхилив нову пропозицію про продовження контракту з МЮ і тепер перебуває в статусі вільного агента.

Відзначається, що в переговорах між Челсі і Гомесом бере участь відомий агент Піні Захаві. Також повідомляється, що хавбеку зробили пропозицію про перехід Бенфіка, Гамбург і Валенсія.

Англієць Гомес – вихованець Червоних дияволів, який знаходився в системі клубу з шести років. За першу команду Юнайтед Гомес дебютував в травні 2017 року, з тих пір зігравши в 10 матчах у всіх турнірах.

У нинішньому сезоні Гомес зіграв в 8 матчах першої команди і не відзначився результативними діями.

Манчестер Юнайтед знаходиться на шостому місці турнірної таблиці АПЛ, Челсі – на четвертому. У наступному турі Червоні дияволи сьогодні зіграють проти Брайтона, а Сині завтра зіграють з Вест Хемом українця Андрія Ярмоленка.