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Трансферний ринок: Челсі може підписати хавбека МЮ

Трансферний ринок: Челсі може підписати хавбека МЮ
09:40 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Керівництво Синіх вже веде переговорний процес з Ейнджелом Гомесом.

Челсі зацікавлений у 19-річного півзахисника Манчестер Юнайтед Ейнджела Гомеса. За інформацією джерела, хавбек відхилив нову пропозицію про продовження контракту з МЮ і тепер перебуває в статусі вільного агента.

Відзначається, що в переговорах між Челсі і Гомесом бере участь відомий агент Піні Захаві. Також повідомляється, що хавбеку зробили пропозицію про перехід Бенфіка, Гамбург і Валенсія.

Англієць Гомес – вихованець Червоних дияволів, який знаходився в системі клубу з шести років. За першу команду Юнайтед Гомес дебютував в травні 2017 року, з тих пір зігравши в 10 матчах у всіх турнірах.

ФК Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії

У нинішньому сезоні Гомес зіграв в 8 матчах першої команди і не відзначився результативними діями.

Манчестер Юнайтед знаходиться на шостому місці турнірної таблиці АПЛ, Челсі – на четвертому. У наступному турі Червоні дияволи сьогодні зіграють проти Брайтона, а Сині завтра зіграють з Вест Хемом українця Андрія Ярмоленка.

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Все по темі:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Эйнджел Гомес.

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