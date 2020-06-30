Перехід Хакімі: Інтер і Реал сьогодні оголосять про трансфер

Гравець підпише п'ятирічний контракт з Нерадзуррі.

Інтер і Реал сьогодні оголосять про трансфер захисника Ашрафа Хакимі. Повідомляється, що гравець підпише п’ятирічний контракт з Нерадзуррі.

Марокканцю залишилося пройти лише медичний огляд. За інформацією джерела, клуби вели перемовини по Хакімі з березня і сьогодні владнали всі деталі угоди.

Раніше повідомлялося, що Інтер узгодив з Реалом трансфер Хакімі. Трансфер Ашрафа обійдеться нерадзуррі в 40 мільйонів євро. Ще п’ять мільйонів Бланкос можуть отримати у вигляді бонусів.

Хакимі два останні сезони провів в оренді в Боруссії Дортмунд. Німецький клуб хотів продовжити орендну угоду ще на рік, але не домовився з Реалом. Джмелі вже підписали захисника ПСЖ Томаса Меньє, який замінить Ашрафа.

У сезоні-2019/20 Хакимі провів 45 матчів за Боруссію Д у всіх турнірах. На рахунку 21-річного марокканця дев’ять голів і десять ассистов.

Інтер йде на третьому місці Серії А. Реал займає другу позицію Ла Ліги, поступаючись Барселоні одне очко.