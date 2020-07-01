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Найкращий бомбардир в історії: Мессі забив 700-й гол у кар’єрі

Найкращий бомбардир в історії: Мессі забив 700-й гол у кар’єрі
08:30 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Нападник Барселони Ліонель Мессі забив свій 700-й гол у професійній кар’єрі.

Ювілейний гол припав на матч з Атлетіко (2:2) в 33-му турі чемпіонату Іспанії.

За каталонців Лео забив 630 м’ячів у 724 матчах, за національну збірну Аргентини – 70 голів в 138 матчах. Мессі – найкращий бомбардир в історії обох команд.

Всього в нинішньому сезоні аргентинець забив 27 голів і віддав 21 результативну передачу в 37 матчах Барселони у всіх турнірах.

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Мессі не скористався правом залишити свій клуб цього літа і точно затримається в Барселоні до наступного року.

Блаугранас – другі в таблиці Прімери і відстають від Реала на одне очко. Бланкос мають гру в запасі.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Ла Лига.

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Телеграф
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