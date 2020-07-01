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Легендарний Марадона може стати тренером збірної Іспанії

Легендарний Марадона може стати тренером збірної Іспанії
09:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Антоніо Торрес пообіцяв у разі обрання президентом Федерації футболу Іспанії призначити головним тренером національної збірної аргентинця Дієго Марадону.

Аргентинський футболіст Дієго Марадона може змінити Луїса Енріке на посаді наставника збірної Іспанії.

Як повідомляє Marca, це можливо, якщо Антоніо Торрес стане новим президентом Федерації футболу Іспанії (RFEF), так як Торрес вже досяг попередньої домовленості з аргентинським фахівцем.

Відзначається, що в разі призначення Марадони перед національною командою стоятиме завдання виходу в фінал чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Фаулер залишив посаду головного тренера австралійського Брісбен Роар

Нинішній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке очолює команду з літа 2018 року.

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Все по темі:

Футбол, Новини футболу, Дієго Марадона.

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