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"Баварія" підписала захисника "ПСЖ" Ньянзу Куассі

"Баварія" підписала захисника "ПСЖ" Ньянзу Куассі
07:58 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Чемпіон Німеччини "Баварія" підписала контракт із французьким захисником Ньянзу Куассі. Про це свідчать дані клубного сайту мюнхенців.

18-річний футболіст молодіжної збірної Франції перейшов до складу “Баварії” з “ПСЖ” на правах вільного агенту і підписав контракт до 30 червня 2024 року.

Куассі може зіграти в захисті на декількох позиціях, хоча основна для нього є позиція центрального захисника.

“Я дуже радий, що буду грати за „Баварію“. Це великий клуб з багатьма традиціями. Я сподіваюся, що зможу показати себе і візьму участь у багатьох матчах. Я буду ретельно працювати заради цього”, — повідомив Куассі.

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Зауважимо, що Куассі у 14 років перейшов в академію “ПСЖ”. У грудні 2019 року він відсвяткував дебют в Лізі 1, а через кілька днів після цього вийшов на поле в Лізі чемпіонів. У головному клубному європейському турнірі він провів на сьогоднішній день два матчі. У “Баварію” Куассі перейшов в статусі чемпіона Франції.

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ПСЖ, Бавария, Ньянзу Куассі.

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Телеграф
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