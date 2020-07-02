"Баварія" підписала захисника "ПСЖ" Ньянзу Куассі

Чемпіон Німеччини "Баварія" підписала контракт із французьким захисником Ньянзу Куассі. Про це свідчать дані клубного сайту мюнхенців.

18-річний футболіст молодіжної збірної Франції перейшов до складу “Баварії” з “ПСЖ” на правах вільного агенту і підписав контракт до 30 червня 2024 року.

Куассі може зіграти в захисті на декількох позиціях, хоча основна для нього є позиція центрального захисника.

“Я дуже радий, що буду грати за „Баварію“. Це великий клуб з багатьма традиціями. Я сподіваюся, що зможу показати себе і візьму участь у багатьох матчах. Я буду ретельно працювати заради цього”, — повідомив Куассі.

Зауважимо, що Куассі у 14 років перейшов в академію “ПСЖ”. У грудні 2019 року він відсвяткував дебют в Лізі 1, а через кілька днів після цього вийшов на поле в Лізі чемпіонів. У головному клубному європейському турнірі він провів на сьогоднішній день два матчі. У “Баварію” Куассі перейшов в статусі чемпіона Франції.