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Андрій П'ятов потрапив у топ-10 найкращих голкіперів світу

Андрій П'ятов потрапив у топ-10 найкращих голкіперів світу
08:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
“Страж воріт донецького “Шахтаря” та збірної України Андрій П’ятов потрапив до топ-10 воротарів за кількістю зіграних на нуль матчів за останні 20 років, передає видання “Give me Sport”.”

У номінації 36-річний українець посів 7-й рядок з 269 матчами, обійшовши таких зіркових виконавців, як Едвін Ван дер Сар (8 місце, 266 матчів) і Віктор Вальдес (9, 260). Показник українця становить 269 поєдинків.

Перше місце за кількістю сухих матчів обійняв ексворотар мадридського “Реала” і збірної Іспанії Ікер Касільяс (439). За ним розташувалися: італієць Джанлуїджі Буффон (420), чех Петр Чех (391), іспанець Пепе Рейна (343), німець Мануель Нойер (327).

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Нагадаємо, що Пятов відстояв на “нуль” крайній поєдинок УПЛ проти “Зорі”.

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Все по темі:

ТОП-10, Воротар, Give me Sport, Андрій П’ятов.

Автор:

Телеграф
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