Андрій П'ятов потрапив у топ-10 найкращих голкіперів світу

“Страж воріт донецького “Шахтаря” та збірної України Андрій П’ятов потрапив до топ-10 воротарів за кількістю зіграних на нуль матчів за останні 20 років, передає видання “Give me Sport”.”