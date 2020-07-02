Андрій П'ятов потрапив у топ-10 найкращих голкіперів світу

У номінації 36-річний українець посів 7-й рядок з 269 матчами, обійшовши таких зіркових виконавців, як Едвін Ван дер Сар (8 місце, 266 матчів) і Віктор Вальдес (9, 260). Показник українця становить 269 поєдинків.
Перше місце за кількістю сухих матчів обійняв ексворотар мадридського “Реала” і збірної Іспанії Ікер Касільяс (439). За ним розташувалися: італієць Джанлуїджі Буффон (420), чех Петр Чех (391), іспанець Пепе Рейна (343), німець Мануель Нойер (327).
Нагадаємо, що Пятов відстояв на “нуль” крайній поєдинок УПЛ проти “Зорі”.