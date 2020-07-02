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Четвер, 02.07.2020
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Ярмоленко оформив переможний гол у матчі проти "Челсі"

Ярмоленко оформив переможний гол у матчі проти "Челсі"
08:19 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
У матчі 32-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" вінгера національної збірної України Андрія Ярмоленка вдома приймав "Челсі", передає кореспондент УНН.

Під завершення тайму команди обмінялися голами. Спочатку Вілліан вивів вперед “синіх” ударом з пенальті, а чех Соучек вирівняв цифри на табло, забивши головою з подачі кутового від Боуена.

Маркос Антоніо дозволив “молотобійцям” вийти вперед на 51 хвилині, але Вілліан вирівняв становище на 72 хвилині завдяки точному виконанню штрафного удару. Рятівником “молотобійців” виявився наш Ярмоленко, який вийшов на поле на 78 хвилині. Українець у фірмовому стилі в контратаці змістився в ліву сторону та пробив у дальній нижній кут воріт — 3:2.

Наразі, набравши 30 очок, “Молотобійці” йдуть 16-ми в турнірній таблиці АПЛ.

Ярмоленко взяв участь у двосторонці Вест Гем

Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі клуб 17 матчів, в яких забив чотири голи й віддав одну результативну передачу.

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Все по темі:

Челси, Вест Хем, Андрій Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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