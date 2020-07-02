Трансфер у Баварію: Сане вдало пройшов першу частину медогляду

Вчора він успішно пройшов першу частину медогляду в Мюнхені, а завершить цю процедуру вже сьогодні.
Німець, перехід якого з Манчестер Сіті в Баварію вже узгоджений, буде отримувати в мюнхенському клубі 17 мільйонів євро зарплати.
Городяни зароблять на 24-річному гравцеві близько 50 мільйонів євро відразу, а потім ще 10 мільйонів отримають в якості різних бонусів. Контракт розрахований на 5 років.
Сане в поточному сезоні провів один матч за команду Хосепа Гвардіоли, пропустивши більшу частину кампанії через травму.
Манчестер Сіті на даний момент займає другий рядок у турнірній таблиці АПЛ. Баварія впевнено завоювала чемпіонський титул.