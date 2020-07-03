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П'ятниця, 03.07.2020
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Динамо-Брест: Хачеріді і Нойок з підозрою на коронавірус

Динамо-Брест: Хачеріді і Нойок з підозрою на коронавірус
10:14 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
З Смолевичами українці сьогодні не зіграють.

Два українських легіонера Динамо-Брест – захисник Євген Хачеріді і півзахисник Олександр Нойок – не зіграють сьогодні проти Смолевичей.

Матч 16-го туру білоруської вищої ліги вони пропустять через підозру на коронавірус. Всього у складі Бреста – шість гравців з підозрою на вірус.

В Динамо зверталися в Білоруську федерацію футболу з проханням перенести матч, але отримали відмову. Матч зі Смолевичами розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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У нинішньому сезоні Хачеріді зіграв в 8 матчах Бреста, а Нойок забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі в 21 матчі.

Чинний чемпіон Білорусі Динамо сьогодні займає шосте місце в чемпіонаті і відстає від лідера, БАТЕ, на п’ять очок.

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Динамо (Брест), Євген Хачеріді, Олександр Нойок.

Автор:

Телеграф
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