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Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі

Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
16:36 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
На позачерговому засіданні виконкому Федерації футболу Вірменії були обговорені рішення комітету з дисциплінарних питань та етики про участь футбольних клубів "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" і "Єреван" в договірних іграх, повідомляє УНН із посиланням на сайт Федерації футболу Вірменії.

Комітет з дисциплінарних питань та етики ФФВ, обговоривши факти і матеріали, представлені відповідним департаментом правоохоронних органів УЄФА, прийняв рішення щодо футбольних клубів "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" і "Єреван", а також щодо задіяних 58 персон (в тому числі 45 довічно) дискваліфікувати на різні терміни.

Серед дискваліфікованих футболістів, тренерів і функціонерів виявилися і 25 українців, з яких 20 отримали - довічну заборону на заняття футбольної діяльністю.

Серед списку футболістів відзначимо таких гравців: Олег Гуменюк (раніше виступав за "Чорноморець", "Таврія", "Волинь"), Ілля Глушицький ("Шахтар"), Тимофій Шеремета ("Металург", Запоріжжя), Ігор Биковський ("Шахтар", "Маріуполь"), Сергій Дячук ("Дніпро"), Дмитро Копитов ("Динамо", Київ) та інші.

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Також дискваліфіковані і українські тренери: Юрій Окул (екстренер "Арагацу"), Сергій Литовченко (головний тренер "Локомотива") і Анатолій Пісковець (екстренер "Локомотива").

Зауважимо, що через договірний скандал одноголосно було вирішено припинити розіграш Першої ліги чемпіонату Вірменії (друга за силою в країні).

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Футбол, Вірменія.

Автор:

Телеграф
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