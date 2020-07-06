Барселона - Вільярреал: подробиці матчу

У матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії «Вільярреал» поступився «Барселоні» з рахунком 1: 4. Зустріч відбулася в Вільярреалі на стадіоні «Кераміка - Ель-Мадрігал». Обслуговував матч арбітр Карлос Дель Серро Гранде, асистували йому Хуан Юсте Хіменес і Абрахам Альварес Кантон.

Барселона не зазнала особливих проблем у виїзному матчі з Вільярреалом.

Вже на самому початку гри каталонці повели в рахунку завдяки автоголу Франсіско Торреса, але господарі поля швидко відігралися. Втім, до перерви Барса забила ще двічі: красиві удари Луїса Суареса і Антуана Грізманн досягли мети.

У другому таймі команді Кіке Сетьена вдалося забити лише одного разу. Ансу Фаті відзначився після виходу на заміну.

Барселона не дозволила Реалу піти у відрив в боротьбі за чемпіонство, але все ж відіграти 4 очка за 4 туру буде непросто. На черзі у блаугранас дербі з уже майже вилетівшим до Сегунди Еспаньолом. Вільярреал в наступному турі битиметься з Хетафе.

Прімера. 33-й тур Вільярреал – Барселона 1:4 (1:3) Голи: Морено, 14 – Торрес, 3, автогол, Суарес, 20, Грізманн, 45, Фаті, 86