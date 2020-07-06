Скачать
Понеділок, 06.07.2020
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)

Барселона - Вільярреал: подробиці матчу

Барселона - Вільярреал: подробиці матчу
08:46 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії «Вільярреал» поступився «Барселоні» з рахунком 1: 4. Зустріч відбулася в Вільярреалі на стадіоні «Кераміка - Ель-Мадрігал». Обслуговував матч арбітр Карлос Дель Серро Гранде, асистували йому Хуан Юсте Хіменес і Абрахам Альварес Кантон.

Барселона не зазнала особливих проблем у виїзному матчі з Вільярреалом.

Вже на самому початку гри каталонці повели в рахунку завдяки автоголу Франсіско Торреса, але господарі поля швидко відігралися. Втім, до перерви Барса забила ще двічі: красиві удари Луїса Суареса і Антуана Грізманн досягли мети.

У другому таймі команді Кіке Сетьена вдалося забити лише одного разу. Ансу Фаті відзначився після виходу на заміну.

Барселона не дозволила Реалу піти у відрив в боротьбі за чемпіонство, але все ж відіграти 4 очка за 4 туру буде непросто. На черзі у блаугранас дербі з уже майже вилетівшим до Сегунди Еспаньолом. Вільярреал в наступному турі битиметься з Хетафе.

"Барселона" продала Артура в "Ювентус"

Прімера. 33-й тур Вільярреал – Барселона 1:4 (1:3) Голи: Морено, 14 – Торрес, 3, автогол, Суарес, 20, Грізманн, 45, Фаті, 86

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Барселона, Вильярреал.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Суарес зайняв 3-е місце в списку кращих бомбардирів "Барселони"
02 Барселона - Вільярреал: подробиці матчу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся