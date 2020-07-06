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Сьогодні відновлюється жіночий чемпіонат України з футболу

Сьогодні відновлюється жіночий чемпіонат України з футболу
11:36 Сьогодні Телеграф uaf Фото: Twitter
У понеділок, 6 липня, згідно з рішенням Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ), поновлюються поєдинки чемпіонату України-2019/2020 серед жіночих команд вищої ліги.

Про це інформує пресслужба УАФ.

Змагання триватимуть із 6 до 31 липня. У матчах братимуть участь шість команд, які офіційно підтвердили участь у турнірі - "Житлобуд-1" (Харків), "Житлобуд-2" (Харків), "Восход" (Стара Маячка), "Маріуполь", "Пантери" (Умань), "Ятрань" (Берестівець).

Згідно зі змінами до регламенту чемпіонату, які були затверджені Виконкомом УАФ, командам, які не поновили участь у чемпіонаті вищої ліги, у матчах, що залишилися, зараховуються технічні поразки (-:+), а командам-суперницям зараховуються перемоги (+:-). Якщо матч мав відбутися між командами, які не поновили свою участь, їм зараховуються поразки (-:-).

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Турнірну таблицю очолює "Житлобуд-2", в активі якого 27 очок після 10-ти матчів. Далі серед команд, які продовжують виступати, - "Житлобуд-1" - 24 (9), "Восход" - 23 (11), "Ятрань" - 13 (11), "Маріуполь" - 7 (11) і "Пантери" - 6 (10).

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УАФ, Жіночий футбол.

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Телеграф
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