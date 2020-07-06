Барселона виставить Ракітіча на продаж цього літа

У клубі хочуть заробити на гравцеві, який в наступному році стане вільним агентом.

Хорватський півзахисник Барселони Іван Ракітіч незабаром може бути виставлений на трансфер керівництвом каталонського клубу.

Блаугранас хочуть заробити на продажу гравця до того, як він стане вільним агентом в 2021 році. Сам Ракітіч хотів би отримати новий контракт, але Барселона не має наміру продовжувати з ним співпрацю.

Раніше повідомлялося, що в послугах Івана Ракитича зацікавлені представники Лаціо.

У поточному сезоні 32-річний хорват провів 38 матчів за Барселону в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 4 результативними передачами.

Барселона йде на другому місці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 4 очки. У наступному матчі команди Кіке Сетьена зіграє з Еспаньолом.