"Динамо" і "Ворскла" сьогодні розіграють Кубок України з футболу

У вирішальному матчі Кубка України з футболу, який відбудеться у середу, 8 липня, на ОСК "Металіст" у Харкові, зійдуться київське "Динамо" і полтавська "Ворскла".

Фінал "Динамо" - "Ворскла" покажуть телеканали "UA:Перший" і "Футбол 1". Початок матчу о 21.30.

На шляху до нинішнього фіналу "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" (2:1), "Олександрію" (1:0) та "Минай" (2:0).

"Ворскла" у свою чергу пройшла по турнірній дистанції, перемігши "Колос" з Ковалівки (1:0), чернігівську "Десну" (1:0) та "Маріуполь" (1:1, по пенальті 3:2).

Фінальний матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА Катериною Монзуль (Харків).

Загалом за 28 розіграшів Кубка країни "Динамо" братиме участь у 17-му фінальному поєдинку. На рахунку "біло-синіх" 11 здобутих трофеїв, останній з яких кияни виграли 2015 року.

"Ворскла" вдруге гратиме у фіналі. У 2009 році клуб з Полтави став володарем Кубка України, вигравши у "Шахтаря" (1:0).