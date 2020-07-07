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Лідс викупив у Вулвергемптона півзахисника Елдера Кошту

Лідс викупив у Вулвергемптона півзахисника Елдера Кошту
22:58 Вт, 7 Липень 2020 Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Португалець підписав чотирирічний контракт з Павичами.

Лідс викупив у Вулвергемптона вінгера Елдера Кошту.

Павичі підписали чотирирічний контракт з португальцем, який з минулого року виступав в їх складі на правах оренди.

У нинішньому сезоні 26-річний Кошта зіграв в 43 матчах за Лідс, забив 4 м’ячі і віддав 6 результативних передач. До переходу в Вулвергемптон він виступав за Бенфіку, Депортіво і Монако.

Лідс лідирує в Чемпіоншипі та близький до прямого виходу в Прем’єр-лігу. В еліті англійського футболу Павичі не грали з сезону 2003/2004.

У найближчому матчі команда Марсело Б’єлси зіграє зі Сток Сіті.

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Елдер Кошту.

Автор:

Телеграф
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