Лідс викупив у Вулвергемптона півзахисника Елдера Кошту

Португалець підписав чотирирічний контракт з Павичами.

Лідс викупив у Вулвергемптона вінгера Елдера Кошту.

Павичі підписали чотирирічний контракт з португальцем, який з минулого року виступав в їх складі на правах оренди.

У нинішньому сезоні 26-річний Кошта зіграв в 43 матчах за Лідс, забив 4 м’ячі і віддав 6 результативних передач. До переходу в Вулвергемптон він виступав за Бенфіку, Депортіво і Монако.

Лідс лідирує в Чемпіоншипі та близький до прямого виходу в Прем’єр-лігу. В еліті англійського футболу Павичі не грали з сезону 2003/2004.

У найближчому матчі команда Марсело Б’єлси зіграє зі Сток Сіті.