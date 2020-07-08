Гвардіола натякнув, що один із захисників може покинути Манчестер Сіті

Менеджер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зазначив, що рішення про довгострокове майбутньє захисника "містян" Джона Стоунза буде прийняте наприкінці кампанії. Цитує іспанця ESPN.

"Про трансфери ми поговоримо наприкінці сезону. Я задоволений Джоном як людиною та професіоналом. Іноді моє бажання не збігається із бажанням гравця або ситуацією в клубі. Якщо команді доведеться змінитися, то ми поговоримо зі Стоунзом. Він молодий, ми хочемо, щоб він стабільно грав і тренувався. Кожні три дні ми розраховуємо на футболістів, які здатні грати регулярно".

Стоунз перейшов до "Манчестер Сіті" з "Евертона" у 2016 році. У поточному сезоні Джон зіграв всього у 20 матчах через постійне перебування у лазареті.