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Гвардіола натякнув, що один із захисників може покинути Манчестер Сіті

Гвардіола натякнув, що один із захисників може покинути Манчестер Сіті
13:01 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Менеджер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зазначив, що рішення про довгострокове майбутньє захисника "містян" Джона Стоунза буде прийняте наприкінці кампанії. Цитує іспанця ESPN.

"Про трансфери ми поговоримо наприкінці сезону. Я задоволений Джоном як людиною та професіоналом. Іноді моє бажання не збігається із бажанням гравця або ситуацією в клубі. Якщо команді доведеться змінитися, то ми поговоримо зі Стоунзом. Він молодий, ми хочемо, щоб він стабільно грав і тренувався. Кожні три дні ми розраховуємо на футболістів, які здатні грати регулярно".

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Стоунз перейшов до "Манчестер Сіті" з "Евертона" у 2016 році. У поточному сезоні Джон зіграв всього у 20 матчах через постійне перебування у лазареті.

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Все по темі:

ФК Ман Сити, Хосеп Гвардиола, Джон Стоунз.

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