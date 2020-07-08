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Антуан Грізманн не покине Барселону цього літа

Антуан Грізманн не покине Барселону цього літа
18:30 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Агент гравця провела зустріч з керівництвом каталонського клубу.

Нападник Барселони Антуан Грізманн не покине клуб влітку. Агент і сестра футболіста Мод зустрілася з керівництвом клубу і залишилася впевненою, що на гравця розраховують в майбутньому.

На зустрічі також були присутні технічний секретар Ерік Абідаль і головний тренер каталонців Кіке Сетьєн. Наставник блаугранас запевнив, що розраховує на форварда в наступному сезоні.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Барселона виставила Грізманна на трансфер. Після розмов про можливий відхід і конфлікт з головним тренером, француз вийшов зі стартових хвилин у поєдинку з Вільярреалом і відзначився забитим голом.

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Всього француз провів 44 матчі за синьо-гранатових у всіх турнірах поточного сезону, в яких забив 15 голів.

Барселона займає друге місце в Прімері, відстаючи від мадридського Реала на 4 очки. Сьогодні синьо-гранатові зіграють в дербі проти Еспаньола.

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Барселона, Антуан Гризманн, Нападник.

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Телеграф
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