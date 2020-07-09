Бетіс підтвердив призначення Пеллегріні новим тренером команди

Чилійський тренер Мануель Пеллегріні з наступного сезону буде працювати в іспанському Бетісі. Контракт севільського клубу з наставником розрахований до 2023 року.

Пеллегріні знаходився без клубу з грудня 2019 року, коли його звільнили з Вест Хема, за який виступає український вінгер Андрій Ярмоленко. В Іспанії тренер працював з Реалом, Вільярреалом і Малагою.

За свою кар’єру 66-річний фахівець попрацював в ряді клубів Південної Америки (Чилі, Колумбія, Аргентина). Також очолював Манчестер Сіті і китайський Хебей Чайна Форчун.

В кінці червня Бетіс звільнив головного тренера команди Рубі після поразки в матчі 30-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (0:1). Верді-бланкос тимчасово керує Алексіс Трухільо.

Бетіс йде на 13 місці Ла Ліги. У наступному матчі Верді-бланкос 11 липня зустрінуться на виїзді з мадридським Атлетіко.