Півзахисник Лаціо Беріша перейшов в Реймс

Контракт на 4 роки.

Півзахисник Лаціо Валон Беріша став гравцем Реймса. Косовар підписав чотирирічний контракт з новим клубом.

В Лаціо Беріша грав з 2018 року, але закріпитися в складі бьянкочелесті йому не вдалося. Другу половину сезону 2019/20 Валон провів на правах оренди в Фортуні з Дюссельдорфа (13 матчів і одна результативна передача).

До переїзду в Італію Беріша виступав за норвезькі Егерсунд і Вікінг, після чого протягом шести років грав в Зальцбурзі.

За підсумками сезону 2019/20, який у Франції був завершений достроково, Реймс посів п’яте місце в Лізі 1. У новому сезоні червоно-білі зіграють в Лізі Європи.