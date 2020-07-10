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Півзахисник Лаціо Беріша перейшов в Реймс

Півзахисник Лаціо Беріша перейшов в Реймс
09:42 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Контракт на 4 роки.

Півзахисник Лаціо Валон Беріша став гравцем Реймса. Косовар підписав чотирирічний контракт з новим клубом.

В Лаціо Беріша грав з 2018 року, але закріпитися в складі бьянкочелесті йому не вдалося. Другу половину сезону 2019/20 Валон провів на правах оренди в Фортуні з Дюссельдорфа (13 матчів і одна результативна передача).

До переїзду в Італію Беріша виступав за норвезькі Егерсунд і Вікінг, після чого протягом шести років грав в Зальцбурзі.

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За підсумками сезону 2019/20, який у Франції був завершений достроково, Реймс посів п’яте місце в Лізі 1. У новому сезоні червоно-білі зіграють в Лізі Європи.

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Лацио, Реймс, Валон Беріша.

Автор:

Телеграф
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