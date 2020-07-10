Скачать
П'ятниця, 10.07.2020
У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле
Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле
Такам решением судей победил Форреста (Видео)
Такам решением судей победил Форреста (Видео)

"Манчестер Юнайтед" сенсаційно обіграв "Астон Віллу" (Відео)

"Манчестер Юнайтед" сенсаційно обіграв "Астон Віллу" (Відео)
07:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У заключному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» на виїзді розгромив «Астон Віллу» з рахунком 3:0.

На 27 хвилині “червоні дияволи”, а саме португалець Фернандеш, заробив право на пробиття пенальті і сам його реалізував. Швидкий випад у доданий час до першої половини обернувся голом Грінвуда — 2:0.

Розіграш кутового після перерви допоміг Полю Погба забити з передачі Фернандеша — 3:0.

Перемога в гостях дозволила “Манчестер Юнайтед” впритул підібратися до зони Ліги чемпіонів. Відставання від четвертої команди з турнірної таблиці “Лестера” становить одно очко. “Астон Вілла” займає 19-ту позицію, набравши 27 балів.

Мілан вперше за 31 рік забив чотири голи Ювентусу в чемпіонаті

Додамо, що в інших баталіях були зафіксовані нічиї: “Борнмут” — “Тоттенхем” 0:0, “Евертон” — “Саутгемптон” 1:1.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Манчестер Юнайтед, Астон Вилла.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Манчестер Юнайтед" сенсаційно обіграв "Астон Віллу" (Відео)
02 Стартував другий етап "Формули-1"
03 Півзахисник Лаціо Беріша перейшов в Реймс
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся