"Манчестер Юнайтед" сенсаційно обіграв "Астон Віллу" (Відео)

У заключному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» на виїзді розгромив «Астон Віллу» з рахунком 3:0.

На 27 хвилині “червоні дияволи”, а саме португалець Фернандеш, заробив право на пробиття пенальті і сам його реалізував. Швидкий випад у доданий час до першої половини обернувся голом Грінвуда — 2:0.

Розіграш кутового після перерви допоміг Полю Погба забити з передачі Фернандеша — 3:0.

Перемога в гостях дозволила “Манчестер Юнайтед” впритул підібратися до зони Ліги чемпіонів. Відставання від четвертої команди з турнірної таблиці “Лестера” становить одно очко. “Астон Вілла” займає 19-ту позицію, набравши 27 балів.

Додамо, що в інших баталіях були зафіксовані нічиї: “Борнмут” — “Тоттенхем” 0:0, “Евертон” — “Саутгемптон” 1:1.