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П'ятниця, 10.07.2020
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Відомий час і місце проведення матчу Шахтар

Відомий час і місце проведення матчу Шахтар
19:03 Сьогодні Телеграф www.ukrposhta.com unsplash
Поєдинок відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 5 серпня.

УЄФА затвердив дати і місця проведення матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Так, поєдинок "Шахтар" - "Вольфсбург" відбудеться 5 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Початок матчу о 19:55 за місцевим часом. Гра пройде без глядачів.

Відзначимо, що переможець цього протистояння в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем пари "Базель" - "Айнтрахт".

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Чвертьфінал пройде на "Арені АуфШальке" в Гельзенкірхені (11 серпня о 22:00 за Києвом), півфінал - в Дюссельдорфі (17 серпня, 22:00) фінал - в Кельні (21 серпня, 22:00).

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Все по темі:

УЄФА, Футбол, Матч, Шахтар.

Автор:

Телеграф
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