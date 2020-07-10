Відомий час і місце проведення матчу Шахтар

Поєдинок відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 5 серпня.

УЄФА затвердив дати і місця проведення матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Так, поєдинок "Шахтар" - "Вольфсбург" відбудеться 5 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Початок матчу о 19:55 за місцевим часом. Гра пройде без глядачів.

Відзначимо, що переможець цього протистояння в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем пари "Базель" - "Айнтрахт".

Чвертьфінал пройде на "Арені АуфШальке" в Гельзенкірхені (11 серпня о 22:00 за Києвом), півфінал - в Дюссельдорфі (17 серпня, 22:00) фінал - в Кельні (21 серпня, 22:00).