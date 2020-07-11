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Норвіч - Вест Хем Юнайтед: матч закінчився із рахунком 0:4

Норвіч - Вест Хем Юнайтед: матч закінчився із рахунком 0:4
Оновлено 19:38 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У матчі 35-го туру «Норвіч Сіті» приймав «Вест Хем Юнайтед». Зустріч відбулась на стадіоні «Керроу Роуд» в Норідже і завершилася перемогою гостей з рахунком 4: 0. Про це повідомляє championat.com.

Покер в цій зустрічі оформив півзахисник «Вест Хем Юнайтед» Майкл Антоніо, який забив на 11-й, 45-й, 54-й і 74-й хвилинах відповідно.

В іншому матчі туру «Уотфорд» обіграв «Ньюкасл Юнайтед». Зустріч, яка відбулась на стадіоні «Вікарейдж Роуд» в Уотфорд, завершилася перемогою господарів з рахунком 2: 1. Дубль за «Уотфорд» оформив форвард Трой Діні, який реалізував два пенальті.

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«Норвіч Сіті» набрав в 35 матчах 21 очко і посідає останнє, 20-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Відставання «Норвіча» від становить «Уотфорда» 13 очок. Таким чином, за три туру чемпіонату Англії «Норвіч Сіті» не зможе вибратися із зони вильоту і наступний сезон проведе в Чемпіоншипа.

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Все по темі:

Чемпионшип, Норвич, Вест Хэм Юнайтед.

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