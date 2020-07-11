Клопп: Були моменти, коли Ліверпуль грав проти Ніка Поупа

8 сейвів голкіпера Бернлі перервали домашню переможну серію Червоних.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував результат зустрічі проти Бернлі (1:1). Наставник червоних зазначив чудову гру голкіпера гостей.

“Були моменти, коли Ліверпуль грав проти Ніка Поупа. Важко було створювати проти такої організованої команди, але у нас були шанси. Все перекреслював один хлопець”, – сказав наставник Червоних.

Ліверпуль завдав по воротах гостей 23 удари, 9 з яких були в створ воріт. Поуп за матч зробив 8 сейвів.

Для Ліверпуля це перша домашня нічия в чемпіонаті з 30 січня 2019 року. Тоді команда Юргена Клоппа на Анфілді розійшлася миром з Лестером (1:1).

У червні Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії, вигравши титул вперше з 1990 року. У наступному турі Червоні зіграють з Арсеналом на виїзді 15 липня.