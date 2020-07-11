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Де дивитися матчі 30 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Де дивитися матчі 30 туру футбольної Прем'єр-ліги України
22:45 Сб, 11 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Трьома матчами завершиться  у неділю, 12 липня, 30-й тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги. 

О 17.00 зустрінуться "Маріуполь" і донецький "Олімпік". Гру транслюватиме телеканал "Футбол 1".

Дві заключні зустрічі розпочнуться о 19.30. Зіграють чернігівська "Десна" і донецький "Шахтар" ("Уніан-ТБ"), "Олександрія" та київське "Динамо" ("Футбол 1").

Матч "Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава) не відбудеться. Українська асоціація футболу виключила львівський клуб з УПЛ.

Результати поєдинків, що пройшли у суботу, 11 липня:

"Колос" (Ковалівка) - "Зоря" (Луганськ) - 0:2

Голи: Владислав Кочергін (9, 45+1 хвилини);

"Дніпро-1" - "Львів" - 3:2

Владислав Супряга (25, 83), Олексій Хобленко (86) - Ренан (6, 19).

На 56-й хвилині у складі "Львова" вилучений з поля Рафаель Сабіно.

"Ліверпуль" вперше з січня 2019-го не зміг здобути перемогу вдома, зігравши внічию з "Бернлі"

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів),  "Зоря" - 57 (30), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29),"Олександрія" - 44 (29), "Колос" - 29 (30);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (29), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24).

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Все по темі:

ФК Динамо К, Десна, Футбол, Зоря, Львів, Шахтар, Премєр-ліга, Олександрія.

Автор:

Телеграф
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