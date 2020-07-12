Грізманн може пропустити залишок сезону Прімери

Під час матчу фарварда каталонського клубу потурбувала біль в області стегна.

Нападник Барселони Антуан Грізманн вимушено був замінений у перерві матчу з Вальядолідом (1:0) на Луїса Суареса через травму.

Француз відчув біль у м’язах в області стегна, що і змусило Кіке Сетьена зняти його з гри. Подальше медичне обстеження покаже, чи зможе він вийти на поле в залишку сезону Ла Ліги.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Барселона виставила Грізманн на трансфер. Після цього агент і сестра футболіста Мод зустрілася з керівництвом клубу і залишилася впевненою, що на гравця розраховують в майбутньому.

У поточному сезоні на рахунку француза 46 матчів у всіх турнірах за каталонський клуб, в яких він забив 15 голів і зробив 4 результативні передачі.

Барселона знаходиться на другому місці турнірної таблиці Прімери. В їх активі на одне очко менше, ніж у Реала, але мадридці мають матч в запасі.