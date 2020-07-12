Скачать
Неділя, 12.07.2020
Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
Бенефис Антонио - в обзоре матча Норвич - Вест Хэм (Видео)
Бенефис Антонио - в обзоре матча Норвич - Вест Хэм (Видео)
Шикарный ассист от Фабиньо - в обзоре матча Ливерпуль - Бернли (Видео)
Шикарный ассист от Фабиньо - в обзоре матча Ливерпуль - Бернли (Видео)
Пушка Видаля и героические сейвы Тер Штегена - в обзоре матча Вальядолид - Барселона (Видео)
Пушка Видаля и героические сейвы Тер Штегена - в обзоре матча Вальядолид - Барселона (Видео)

МЮ готовий віддати кругленьку суму за захисника Інтера

МЮ готовий віддати кругленьку суму за захисника Інтера
14:47 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Манчестер Юнайтед пропонує 65 млн євро за Мілана Шкриняра.

Представники Манчестер Юнайтед запропонували Інтеру 65 мільйонів євро за перехід словацького захисника Мілана Шкриняра. Тепер манкуніанці лідирують в гонці за гравця.

Крім Червоних дияволів, в послугах 25-річного футболіста були зацікавлені також ПСЖ, Манчестер Сіті, Реал і Баварія.

Відзначимо, що словак продовжив контракт з Інтером до 2023 року в травні минулого року.

Нападник Севільї став на ворота і парирував удар голкіпера Ейбара (Відео)

У нинішньому сезоні на рахунку Мілана Шкриняра 36 матчів у всіх турнірах за міланців, в яких він зробив 2 результативні передачі.

Манчестер Юнайтед знаходиться на п’ятому місці турнірної таблиці АПЛ, Інтер займає четверту сходинку Серії А.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Серия А, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мессі назвали рекордсменом Ла Ліги
02 Норвіч - Вест Хем Юнайтед: матч закінчився із рахунком 0:4
03 "Зоря" вийшла на друге місце в УПЛ
04 Піолі: Мілан налаштований добре завершити сезон. Мене не цікавить, що буде далі
05 "Ліверпуль" вперше з січня 2019-го не зміг здобути перемогу вдома, зігравши внічию з "Бернлі"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся