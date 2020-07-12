МЮ готовий віддати кругленьку суму за захисника Інтера

Манчестер Юнайтед пропонує 65 млн євро за Мілана Шкриняра.

Представники Манчестер Юнайтед запропонували Інтеру 65 мільйонів євро за перехід словацького захисника Мілана Шкриняра. Тепер манкуніанці лідирують в гонці за гравця.

Крім Червоних дияволів, в послугах 25-річного футболіста були зацікавлені також ПСЖ, Манчестер Сіті, Реал і Баварія.

Відзначимо, що словак продовжив контракт з Інтером до 2023 року в травні минулого року.

У нинішньому сезоні на рахунку Мілана Шкриняра 36 матчів у всіх турнірах за міланців, в яких він зробив 2 результативні передачі.

Манчестер Юнайтед знаходиться на п’ятому місці турнірної таблиці АПЛ, Інтер займає четверту сходинку Серії А.