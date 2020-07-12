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Соль видав свій дебютний роман "Мадрид 2035"

Соль видав свій дебютний роман "Мадрид 2035"
16:50 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Нападник Динамо Фран Соль випустив свій дебютний роман під назвою “Мадрид 2035”. Головний герой книги – колишній елітний спортсмен, а дія відбувається в Мадриді.

“Я все життя пишу, хоча про це ніхто не знає. Приблизно рік тому я зважився надати форму нотаток, які писав протягом кількох років”, – сказав Соль.

“У книзі йдеться про колишнього елітного спортсмена, який проходить через ряд пригод. Він отримує досвід від людей, яких зустрічає, і місць, які відвідує. Роман називається Мадрид 2035, тому що я люблю це місто, а події в книзі відбуваються в майбутньому “.

“Теніс виступає в якості аналога футболу. Головний герой ставить перед собою багато питань і відчуває багато переживань, з якими я стикався в певні моменти життя».

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Книга Соля продається на Amazon. Вартість роману – 12,34 євро.

У нинішньому сезоні Соль провів 16 матчів за Динамо у всіх турнірах, відзначившись одним голом і двома ассистами. Іспанець не відправився з киянами на майбутній матч з Олександрією.

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Фран Соль.

Автор:

Телеграф
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