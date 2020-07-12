Владислав Кочергін: На Зорю тисне тягар відповідальності

Вчора «Зоря» в 30-му турі УПЛ на виїзді обіграла «Колос» з рахунком 2:0.

Автор дубля Владислав Кочергін поділився враженнями від матчу:

«На «Зорю» більше тисне тягар психологічної відповідальності. «Колос» - серйозний опонент. Ця команда в будь-якому матчі діє з вогником, намагається відбирати очки у будь-якого опонента. Але нам було дуже важливо перемогти, щоб залишитися в боротьбі за друге місце.

В принципі, Скрипник нічого особливого від мене не вимагав. Просто так склалося, що я опинився в потрібному місці в потрібний час і допоміг «Зорі» здобути чергову перемогу, яка трохи наблизила нас до мети.

Не можу сказати, що матч з «Динамо» стане визначальним. Після осічки у зустрічі з «Олександрією» наш головний тренер сказав, що «Зорю» чекає три фіналу. Якщо ми візьмемо максимум, то друге місце буде наше. Один фінал у «Колоса» ми виграли. Попереду ще два - з «Динамо» і «Десною».