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Владислав Кочергін: На Зорю тисне тягар відповідальності

Владислав Кочергін: На Зорю тисне тягар відповідальності
18:13 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Вчора «Зоря» в 30-му турі УПЛ на виїзді обіграла «Колос» з рахунком 2:0.

Автор дубля Владислав Кочергін поділився враженнями від матчу:

«На «Зорю» більше тисне тягар психологічної відповідальності. «Колос» - серйозний опонент. Ця команда в будь-якому матчі діє з вогником, намагається відбирати очки у будь-якого опонента. Але нам було дуже важливо перемогти, щоб залишитися в боротьбі за друге місце.

В принципі, Скрипник нічого особливого від мене не вимагав. Просто так склалося, що я опинився в потрібному місці в потрібний час і допоміг «Зорі» здобути чергову перемогу, яка трохи наблизила нас до мети.

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Не можу сказати, що матч з «Динамо» стане визначальним. Після осічки у зустрічі з «Олександрією» наш головний тренер сказав, що «Зорю» чекає три фіналу. Якщо ми візьмемо максимум, то друге місце буде наше. Один фінал у «Колоса» ми виграли. Попереду ще два - з «Динамо» і «Десною».

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Луганск, УПЛ, Зоря, Владислав Кочергин.

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Телеграф
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