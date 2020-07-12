Олександр Бабич: З хлопцями доведеться поспілкуватися

Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич підвів підсумки матчу проти «Олімпіка».

«Різні бувають ігри, різні бувають перемоги. Різні бувають поразки. Але така безвольна поразка, як сьогодні, змушує дуже серйозно поговорити з командою.

Я так розумію, що багато футболістів, подивившись на склад суперника, подумали, що зараз вийдуть, пограють у футбольчик і зіграють академічно на класі. Та футбол не обдуриш.

Я не знімаю із себе відповідальності. Але з хлопцями доведеться поспілкуватися. З таким ставленням до футболу, до своєї роботи, нічого хорошого у нас не буде.

Я вітаю «Олімпік». На полі сьогодні була тільки одна команда. Дуже дивний матч з нашого боку, з боку окремих футболістів. Є час над чим подумати і над чим розібратися.

У нас залишилися два матчі в чемпіонаті, та з таким ставленням ми не маємо права виходити на поле. Сьогодні з нашого боку було мертве море. Я розумію чому так сталося. Вже. Будемо робити висновки», – сказав фахівець.

«Маріуполь» поступився «Олімпіку» на своєму полі з розгромним рахунком – 1:4.