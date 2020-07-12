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Олександр Бабич: З хлопцями доведеться поспілкуватися

Олександр Бабич: З хлопцями доведеться поспілкуватися
22:02 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич підвів підсумки матчу проти «Олімпіка».

«Різні бувають ігри, різні бувають перемоги. Різні бувають поразки. Але така безвольна поразка, як сьогодні, змушує дуже серйозно поговорити з командою.

Я так розумію, що багато футболістів, подивившись на склад суперника, подумали, що зараз вийдуть, пограють у футбольчик і зіграють академічно на класі. Та футбол не обдуриш.

Я не знімаю із себе відповідальності. Але з хлопцями доведеться поспілкуватися. З таким ставленням до футболу, до своєї роботи, нічого хорошого у нас не буде.

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Я вітаю «Олімпік». На полі сьогодні була тільки одна команда. Дуже дивний матч з нашого боку, з боку окремих футболістів. Є час над чим подумати і над чим розібратися.

У нас залишилися два матчі в чемпіонаті, та з таким ставленням ми не маємо права виходити на поле. Сьогодні з нашого боку було мертве море. Я розумію чому так сталося. Вже. Будемо робити висновки», – сказав фахівець.

«Маріуполь» поступився «Олімпіку» на своєму полі з розгромним рахунком – 1:4. 

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Мариуполь, Олександр Бабич.

Автор:

Телеграф
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