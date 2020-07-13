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ПСЖ "в суху" розгромив Гавр

ПСЖ "в суху" розгромив Гавр
07:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
"Парі Сен-Жермен" в контрольному матчі розгромив представника другої ліги Франції - Гавр (9:0), повідомляє сайт команди.

Франція стала однією з тих країн, в яких футбольні змагання завершилися достроково через пандемію коронавируса. Для Парі Сен-Жермен це стало проблемою, оскільки команді ще як мінімум доведеться зустрітися з Аталантою в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. В рамках підготовки до єврокубкового турніру підопічні Томаса Тухеля провели товариський поєдинок з Гавром, який виступає у французькій Лізі 2.

Незважаючи на відсутність ігрової практики з березня цього року, паризькому гранду не склало особливих труднощів розібратися з менш іменитим суперником, відправивши в його ворота аж дев'ять м'ячів.

По дублю оформили нападники Мауро Ікарді і Неймар та півзахисник Пабло Сарабія. Ще по м’ячу забили Ідрісса Гейє, Кіліан Мбаппе і Арно Мюінгі.

Відзначимо, що на матчі були присутні глядачі, а саме — на гру було продано п’ять тисяч квитків.

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Нагадаємо, що чемпіон Франції “ПСЖ” кілька днів тому дізнався свого суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів, яким стала італійська “Аталанта” Руслана Маліновського.

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ПСЖ, Гавр.

Автор:

Телеграф
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