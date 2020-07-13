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Наполі - Мілан 2:2: огляд матчу

Наполі - Мілан 2:2: огляд матчу
Оновлено 18:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У поєдинку 32-го туру італійської Серії А Наполі в рідних стінах не зміг утримати перемогу в протистоянні з Міланом. Про це повідомляє football.ua.

Неаполітанці зуміли зберегти за собою шосте місце, а "россонері" залишилися на сьомому місці.

Наполі - Мілан 2: 2

Голи: Ді Лоренцо, 34, Мертенс, 60 - Ернандес, 20, Кессі, 73 (з пенальті)

Наполі: Оспіна - Ді Лоренцо, Максимович, Кулібалі, Маріу Руї - Руїс (Ельмас, 65), Лоботка (Демме, 65), Зьелінскі - Кальєхон (ПОЛІТАН, 84), Мертенс (Милик, 74), Лоренцо Інсіньє (Лосано, 74)

Мілан: Дж. Доннарумма - Конті, К'єр, Романьйолі, Ернандес - Кессі, Беннасер - Пакета (Салемакерс, 46), Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 88) - Ібрагімович (Леау, 61)

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Попередження: Ді Лоренцо, Маріу Руї - Ернандес, Конті, Салемакерс

Вилучення: Салемакерс, 87 (повторне попередження)

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Наполи, Милан.

Автор:

Телеграф
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