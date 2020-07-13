Наполі - Мілан 2:2: огляд матчу

Неаполітанці зуміли зберегти за собою шосте місце, а "россонері" залишилися на сьомому місці.
Наполі - Мілан 2: 2
Голи: Ді Лоренцо, 34, Мертенс, 60 - Ернандес, 20, Кессі, 73 (з пенальті)
Наполі: Оспіна - Ді Лоренцо, Максимович, Кулібалі, Маріу Руї - Руїс (Ельмас, 65), Лоботка (Демме, 65), Зьелінскі - Кальєхон (ПОЛІТАН, 84), Мертенс (Милик, 74), Лоренцо Інсіньє (Лосано, 74)
Мілан: Дж. Доннарумма - Конті, К'єр, Романьйолі, Ернандес - Кессі, Беннасер - Пакета (Салемакерс, 46), Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 88) - Ібрагімович (Леау, 61)
Попередження: Ді Лоренцо, Маріу Руї - Ернандес, Конті, Салемакерс
Вилучення: Салемакерс, 87 (повторне попередження)