Єдиний гол Жиру приніс перемогу Челсі у матчі Челсі-Норвіч

У матчі Челсі - Норвіч був забитий один гол.

Після осічки Манчестер Юнайтед Челсі скористався своїм шансом і набрав три важливі очки. Єдиний гол у матчі був забитий в доданий до першого тайму час, автор - французький нападник Олів'є Жиру.

Після матчу 36-го туру Челсі набрав 63 очки, посівши 3-е місце. У Лестера і МЮ по 59 очок, але гра в запасі. Лестер зіграє з Шеффілдом, а Манчестер Юнайтед - з Кристал Пелас.

Огляд матчу

Челсі - Норвіч 1: 0

Гол: Жиру, 45 + 3

Челсі: Аррісабалага - Аспілікуета, Рюдігер, Зума, Алонсо (Джеймс, 80) - Лофтус-Чик (Барклі, 67), Жоржина, Ковачич - Вілліан, Жиру (Абрахам, 86), Пулішіч (Хадсон-Одоі, 81)

Норвіч: Крул - Ааронс, Годфрі, Клозе, Льюїс - Тетті (Штіперманн, 79), Маклін - Рупп (Мартін, 89), Кентуелл (Буендіа, 71), Ернандес (Гайда, 79) - Дрміч (Пуккі, 79)

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Попередження: Зума, Ковачич - Кентуелл