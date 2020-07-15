Тьяго Алькантара продає будинок у Мюнхені через інтерес до Ліверпуля

Алькантара хоче покинути чемпіонав Німеччини, через інтерес з боку Ліверпуля. Іспанець планує змінити прописку перед початком наступного сезону, тому виставив на продаж будинок у Мюнхені.

Раніше іспанець відмовився підписувати новий контракт з чемпіонами Німеччини. Він має намір змінити прописку перед початком наступного сезону.

Баварія вимагає за Алькантару 30 мільйонів фунтів (~33,5 мільйона євро). Його контракт закінчується влітку наступного року.

У нинішньому сезоні Тьяго забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі в 36 матчах Баварії у всіх турнірах.

Нагадаємо, Баварія за підсумками минулого розіграшу Бундесліги стала чемпіоном Німеччини в восьмий раз поспіль. У серпні команда Ганса Фліка дограє сезон в Лізі чемпіонів, де в першому матчі 1/8 фіналу був розгромлений Челсі (3:0).

Ліверпуль також став чемпіоном – вперше за 30 років.