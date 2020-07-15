Скачать
Середа, 15.07.2020
Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч
Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века
Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века
Роналду на пороге нового исторического рекорда
Роналду на пороге нового исторического рекорда

Тьяго Алькантара продає будинок у Мюнхені через інтерес до Ліверпуля

Тьяго Алькантара продає будинок у Мюнхені через інтерес до Ліверпуля
09:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Алькантара хоче покинути чемпіонав Німеччини, через інтерес з боку Ліверпуля. Іспанець планує змінити прописку перед початком наступного сезону, тому виставив на продаж будинок у Мюнхені.

Раніше іспанець відмовився підписувати новий контракт з чемпіонами Німеччини. Він має намір змінити прописку перед початком наступного сезону.

Баварія вимагає за Алькантару 30 мільйонів фунтів (~33,5 мільйона євро). Його контракт закінчується влітку наступного року.

У нинішньому сезоні Тьяго забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі в 36 матчах Баварії у всіх турнірах.

Єдиний гол Жиру приніс перемогу Челсі у матчі Челсі-Норвіч

Нагадаємо, Баварія за підсумками минулого розіграшу Бундесліги стала чемпіоном Німеччини в восьмий раз поспіль. У серпні команда Ганса Фліка дограє сезон в Лізі чемпіонів, де в першому матчі 1/8 фіналу був розгромлений Челсі (3:0).

Ліверпуль також став чемпіоном – вперше за 30 років.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Тьяго Алькантара, Чемпіонат Німеччини.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Єдиний гол Жиру приніс перемогу Челсі у матчі Челсі-Норвіч
02 Тьяго Алькантара продає будинок у Мюнхені через інтерес до Ліверпуля
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся