Тьяго Алькантара продає будинок у Мюнхені через інтерес до Ліверпуля

Раніше іспанець відмовився підписувати новий контракт з чемпіонами Німеччини. Він має намір змінити прописку перед початком наступного сезону.
Баварія вимагає за Алькантару 30 мільйонів фунтів (~33,5 мільйона євро). Його контракт закінчується влітку наступного року.
У нинішньому сезоні Тьяго забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі в 36 матчах Баварії у всіх турнірах.
Нагадаємо, Баварія за підсумками минулого розіграшу Бундесліги стала чемпіоном Німеччини в восьмий раз поспіль. У серпні команда Ганса Фліка дограє сезон в Лізі чемпіонів, де в першому матчі 1/8 фіналу був розгромлений Челсі (3:0).
Ліверпуль також став чемпіоном – вперше за 30 років.