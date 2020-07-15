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"Шахтар" У Києві проведе спаринг з "Вересом"

"Шахтар" У Києві проведе спаринг з "Вересом"
14:56 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Зустріч двох футбольних клубів: донецького "Шахтаря" і рівненського "Вереса" відбудеться на НСК "Олімпійський" 30 липня. Про це повідомляє інформаційна служба "Вереса".

У цьому матчі команди перевірять сили напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом" та плей-офф за право грати у Першій лізі чемпіонату України відповідно. Головний тренер донецького клубу Луїш Каштру задіє у цій грі основних футболістів.

"Про можливість проведення цієї гри домовлявся особисто з Даріо Срною, - розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт. - "Шахтар" запропонував нам такий варіант. Відмовлятися від такої можливості - гріх. Переговори тривали досить довго. Перед цим поєдинком наша команда буде змушена знову пройти медичне тестування. Буквально сьогодні ми погодили всі деталі домовленості".

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Нагадаємо, "Шахтар" достроково став чемпіоном України, а "Верес" перебуває на третьому місці групи А Другої ліги на момент дострокового завершення чемпіонату.

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Все по темі:

Футбол, Олимпийский, Ривнэ, Шахтар.

Автор:

Телеграф
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