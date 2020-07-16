20-річний хавбек Ворскли: Будемо знову доводити, що готові грати в УПЛ

20-річний півзахисник «Ворскли» Артем Челядін прокоментував рішення тренерського штабу догравати нинішній сезон молодіжним складом.

«Після матчу зі Львовом вже з'явилися думки, що молодіжному складу можуть дати дограти чемпіонат після Кубка. Сприйняли цю новину нормально, будемо знову доводити, що готові грати в Прем'єр-лізі.

Нам сказали, що у нас завдання - вихід у Лігу Європи, повинні його виконувати. Ми готові, будемо грати у свій футбол. Побачимо, що з цього вийде», - сказав Челядін.

Відзначимо, що за 2 тури до кінця чемпіонату «Ворскла» відстає від «Маріуполя» на 5 очок. 16 липня команди зіграють між собою в Полтаві в рамках 31 туру УПЛ. Початок о 17:00.