20-річний хавбек Ворскли: Будемо знову доводити, що готові грати в УПЛ

«Після матчу зі Львовом вже з'явилися думки, що молодіжному складу можуть дати дограти чемпіонат після Кубка. Сприйняли цю новину нормально, будемо знову доводити, що готові грати в Прем'єр-лізі.
Нам сказали, що у нас завдання - вихід у Лігу Європи, повинні його виконувати. Ми готові, будемо грати у свій футбол. Побачимо, що з цього вийде», - сказав Челядін.
Відзначимо, що за 2 тури до кінця чемпіонату «Ворскла» відстає від «Маріуполя» на 5 очок. 16 липня команди зіграють між собою в Полтаві в рамках 31 туру УПЛ. Початок о 17:00.