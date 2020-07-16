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Іван Петряк розповів про рівень чемпіонату України

Іван Петряк розповів про рівень чемпіонату України
11:16 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
26-річний український півзахисник «Фехервара» Іван Петряк прокоментував інтригуючу боротьбу за срібні медалі в чемпіонаті України.

«Я стежу за чемпіонатом України. В цьому році це не УПЛ, а У-АПЛ. Це просто супер. Нехай потім хтось розповість, що в Україні слабкий чемпіонат. Десна, Зоря, Динамо - яка боротьба там йде ... Взагалі не очікував. Шахтар, звичайно, сильніше за всіх.

Вважаю, що Зоря зі Скрипником і Десна з Рябоконем змогли піднятися до рівня Динамо, а не навпаки. В мене таке відчуття. У Зорі така гра поставлена, вони не закриваються і не грають на контратаці. Вони не бояться грати з Шахтарем. Чемпіонат - взагалі топ, мені страшно уявити, що буде в наступному році. У Динамо дуже хороші футболісти, може, десь щось не пішло. Може, зміна тренера позначилася.

Чемпіонати Угорщини та України? Складно порівняти. До Шахтаря тут далеко, вони взагалі Вольфсбург винесли вперед ногами. Рівень тут цілком конкурентоздатний, тут більше команд, які можуть відібрати очки. Таких команд, як Шахтар, тут немає, але більше таких клубів, як Зоря, Десна або Олександрія», - сказав Петряк.

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Відзначимо, що за 2 тури до кінця чемпіонату «Зоря» займає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи «Динамо» і «Десну» на 1 і 2 очки відповідно.

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Иван Петряк, Динамо Київ, Зоря Луганськ, Десна (Чернігів).

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