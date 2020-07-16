Юрген Клопп висловився про поразку від Арсеналу

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп заявив, що його команда краще грала в матчі 36-го туру з «Арсеналом» (1:2).

«Двічі трапилася серйозна втрата концентрації. Ми взяли паузу після забитого м'яча. Ми грали просто блискуче, різниця по ударам - 24:3, але ці два моменти вбили гру для нас.

В «Арсеналу» не було по-справжньому небезпечних моментів. Черговий удар в останню секунду [тайму], неможливо вигравати матчі, якщо ти пропускаєш такі голи.

Ми постійно домінували, це була хороша гра. В «Арсеналу» було два моменти, не впевнений, що вони їх самі спровокували, але це сталося, і вони використовували їх», - сказав Клопп.

Нагадаємо, що «Ліверпуль» достроково завоював титул чемпіонів Англії.