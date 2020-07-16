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Ювентус - Сассуоло - чим закінчилося протистояння двох легіонерів Серії А

Ювентус - Сассуоло - чим закінчилося протистояння двох легіонерів Серії А
Оновлено 15:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Сассуоло приймав Ювентус в рамках 33-го туру Серії А.

У матчі 33-го туру італійської Серії А «Сассуоло» зіграв унічию з «Ювентусом». Зустріч, що проходила на стадіоні «Мапей - Чітта-дель-триколор» в Реджо-нель-Емілії, завершилася з рахунком 3: 3.

Культурну програму поєдинку на 5-й хвилині відкрив точним ударом Луїс Данило. А остаточний рахунок матчу встановив Алекс Сандро, на 64-й хвилині забив 3-й гол в ворота команди, якою керує Роберто Де Дзербі.

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Після 33 турів Серії А Ювентус лідирує, відірвавшись від Аталанти на 7 очок. Сассуоло розташувався на 8-му місці.

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Ювентус, Сассуоло.

Автор:

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