Аякс підписав форварда збірної Гани Мохаммеда Кудуса

Контракт на 5 років.

Аякс підписав форварда Норшеллана Мохаммеда Кудуса. Контракт з 19-річним ганцем розрахований до 2025 року.

У минулому сезоні Кудус зіграв в 28 матчах за Норшеллан, забив 12 м’ячів і віддав одну результативну передачу. Також на його рахунку 2 матчі і гол у складі національної збірної Гани.

У червні Аякс підписав 17-річного нападника Ескільда Далля, а також повернув до своїх лав екс-воротаря збірної Нідерландів Мартена Стекеленбурга.

Сезон 2019/20 в Ередівізія був завершений достроково. До моменту вимушеної зупинки чемпіонату Аякс і АЗ мали рівну кількість очок, перебуваючи на вершині таблиці, і ліга не стала визначати чемпіона.