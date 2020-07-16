МЮ заплатить за Санчо 120 мільйонів євро

Манчестер Юнайтед заплатить за вінгера Боруссії Д Джейдон Санчо 120 мільйонів євро в разі виходу клубу в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

"Манчестер Юнайтед" не випускає з уваги Джейдона Санчо. Виходячи з останньої інформації, вони вже готують за вінгера кругленьку суму.

Як повідомляє німецький журналіст Крістіан Фальке, "дияволи" заплатять за Санчо 120 мільйонів євро. Однак для цього, клуб повинен буде забезпечити собі місце в Лізі Чемпіонів на наступний сезон.

Команда Сульшера - претендент на місце в топ-4 АПЛ. Навіть якщо буде провал в чемпіонаті, то вони можуть потрапити в головний турнір завядки перемозі в ЛЄ.

Раніше повідомлялося, що МЮ був готовий віддати за гравця 50 мільйонів фунтів (55,6 млн євро). У свою чергу, в Дортмунді також хочуть продовжити угоду з англійцем, збільшивши його зарплату з 6 до 10 мільйонів євро в рік. У червні англієць встановив рекорд Бундесліги, ставши наймолодшим автором 30 голів в рамках чемпіонату. У нинішньому сезоні він провів 44 матчі у всіх турнірах за Джмелів, забивши 20 голів, а також зробивши 20 ассистов.

На рахунку Джейдон Санчо в цьому сезоні 44 матчі, 20 голів і 20 гольових передач.

Боруссія Д завершила чемпіонат Німеччини на другому місці, поступившись чемпіону Баварії 13 очок. МЮ знаходиться на п'ятій позиції АПЛ.