"Олімпік" розгромив "Львів" на виїзді

У донецького клубу не виникло проблем у Львові.

Головний тренер «Львова» Георгій Цецадзе після поразки в минулому турі від дніпрян вирішив змінити воротаря і замість Сарнавського з перших хвилин гри на поле вийшов Пеньков, для якого це була лише друга гра у складі містян. Відбулися також інші ротації: замість Шини, дискваліфікованого Рафаела Сабіно та Кравчука у гру вступили Люлька, Клименчук та Недоля. Наставник «Олімпіка» Ігор Климовський після розгромної перемоги над «Маріуполем» зробив три зміни у стартовому складі своїх підопічних: замість Чогадзе, Вербного і Литвина на поле вийшли Гришко, Шахаб і Лебеденко.

Господарі поля вже у самому дебюті гри повели в рахунку. Ренан Олівейра після пасу Татаркова з правого краю атаки в один дотик влучно пробив у дальній кут воріт Халімі, провівши свій 6-й гол з початку чемпіонату. Олімпійці відповіли небезпечними ударами у виконанні Шахаба та Завійського, але Пеньков зумів ліквідувати загрози. І все ж гості таки зуміли зрівняти рахунок. Лебеденко з лівого краю зробив вивірену передачу до штрафного на Дегтярьова, який влучно пробив головою.

Забитий гол додав впевненості гравцям «Олімпіка», які в середині тайму зуміли забитий і другий гол. Шахаб, прийнявши м’яч від Лебеденка, потужним красивим ударом пробив впритул з дальньою штангою. Для іранця це був перший у цьому році гол, а у чемпіонаті - загалом четвертий. Міг відкрити рахунок голів в УПЛ олімпієць Кравченко, який після пасу Завійського, пробивав сходу у дальній кут, але м’яч від рук воротаря зрикошетив у дальню штангу.

Подією матчу стало і перше в чемпіонатах вилучення з поля Недолі (у 5-й грі), який в ході матчу отримав від арбітра Шурмана дві жовті картки. Для гравців «Львова» це була вже 10-та (!) червона картка у нинішньому чемпіонаті. І гості швидко скористалися чисельною більшістю, коли Дегтярьов низом зумів пробити в дальній кут. Для Максима це був вже 3-й дубль в УПЛ, в тому числі у другій поспіль грі чемпіонату.

Ледь розпочався другий тайм і львівська команда могла скоротити відрив у рахунку, але Приймак сходу пробив поруч з рамкою воріт. Не пощастило і Яковеллі, який наносив потужний удар зі штрафного під поперечину, але Халімі рятує ворота. Хапається за голову і Богунов, який з декількох метрів не влучив у рамку воріт. Тим часом Цецадзе зробив ряд замін і для одного з джокерів «Олімпіка» Ксьонза це була 250-та гра в УПЛ. І саме Ксьонз з правого флангу атаки зробив гольову передачу на Шахаба, який ударом сходу забив свій другий гол у грі. А згодом Шахаб замкнув і гольову передачу Балашова, ставши автором першого «іранського» хет-трику в Україні. Гравці «Олімпіка» вперше (!) в чемпіонатах забили 5 голів за одну гру та здобули свою найбільшу перемогу в УПЛ – з різницею у чотири м’ячі.

Тож «Олімпік» у другій поспіль гостьовій грі святкує велику перемогу, яка ще й виявилася і вольовою. А «Львів» утримує клубну антирекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває 12 турів: по шість нічиїх та поразок. Збільшився і пропускний серіал «містян», який продовжується в чемпіонаті 9 ігор – 20 м’ячів.