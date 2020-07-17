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Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 0:2 - Відео голів та огляд матчу

Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 0:2 - Відео голів та огляд матчу
Оновлено 08:53 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
"Червоні дияволи" здобули важливі три очки і продовжують боротися за топ-4.

У межах 36-го туру Прем'єр-ліги Крістал Пелас приймав Манчестер Юнайтед.

Підопічні Оле-Гуннара Солскьяера повинні були перемагати, щоб і далі нав'язувати активну боротьбу Челсі і Лестеру за місце в першій четвірці.

"Червоні дияволи" зі своїм завданням впоралися і продовжують гонку за місце в Лізі чемпіонів.

Огляд матчу:

Кристал Пелас - Манчестер Юнайтед 0: 2

Голи: Рашфорд, 45 + 1, Мартіаль, 78

Кристал Пелас: Гуаїта - Уорд, Данн, Сако, Ван Аанхольт (Мітчелл, 84) - Таунсенд, МакАртур (Шлюпп, 72), Мілівоєвіч, МакКарті (Рідевальд, 83), заа - Айю

"Олімпік" розгромив "Львів" на виїзді

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Біссака, Магуайр, Лінделеф, ФМСУ-Менса - Погба, МакТоміней (Матіч, 62) - Грінвуд (Лингард, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Мартіаль

Попередження: Ван-Біссака, Магуайр.

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Все по темі:

Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас.

Автор:

Телеграф
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