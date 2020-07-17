Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 0:2 - Відео голів та огляд матчу

У межах 36-го туру Прем'єр-ліги Крістал Пелас приймав Манчестер Юнайтед.
Підопічні Оле-Гуннара Солскьяера повинні були перемагати, щоб і далі нав'язувати активну боротьбу Челсі і Лестеру за місце в першій четвірці.
"Червоні дияволи" зі своїм завданням впоралися і продовжують гонку за місце в Лізі чемпіонів.
Огляд матчу:
Кристал Пелас - Манчестер Юнайтед 0: 2
Голи: Рашфорд, 45 + 1, Мартіаль, 78
Кристал Пелас: Гуаїта - Уорд, Данн, Сако, Ван Аанхольт (Мітчелл, 84) - Таунсенд, МакАртур (Шлюпп, 72), Мілівоєвіч, МакКарті (Рідевальд, 83), заа - Айю
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Біссака, Магуайр, Лінделеф, ФМСУ-Менса - Погба, МакТоміней (Матіч, 62) - Грінвуд (Лингард, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Мартіаль
Попередження: Ван-Біссака, Магуайр.